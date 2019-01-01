كاسياس ينفى تقارير اتجاهه للعمل الإداري في بورتو

هل تتسبب الأزمة القلبية في إعلان كاسياس اعتزاله كرة القدم؟ الحارس يجيب

نفى إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو، التقارير الصحفية التي تشير لقراره باعتزال كرة القدم والعمل في منصب إداري لأسباب صحية.

كاسياس تعرض لأزمة قلبية في تدريبات الفريق البرتغالي وأجرى عملية جراحية.

وقال كاسياس في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "نفس هذه الأخبار ظهرت منذ شهر تقريبًا ولا علاقة لها بالحقيقة".

وكانت صحيفة "أجوجو" البرتغالية نشرت تقريرًا لها يؤكد اتفاق كاسياس مع إدارة بورتو على الاستمرار في النادي ولكن في منصب إداري واعتزال كرة القدم.

Lo mismo que este tweet de hace un mes salvo la parte de la revisión con el Doctor. Más que nada porque la tengo mañana. Abrazo a tod@s https://t.co/or8ObuBkjP — Iker Casillas (@IkerCasillas) June 13, 2019

وكان الطبيب الشخصي للحارس قد أبدى تخوفه من عودة الأزمة حال استمر كاسياس في الملاعب ونصحه بالاعتزال.

ويحتاج حارس ريال مدريد السابق لفترة راحة قبل اتخاذ القرار النهائي والذي سيكون مع بداية الفترة التحضيرية منتصف الشهر المقبل.

جدير بالذكر أنّ جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد السابق، تواصل مع إدارة بورتو للاطمئنان عن سلامة بطل كأس العالم 2010.

وكان ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، قد وجّه رسالة إلى كاسياس يتمنى له سرعة التعافي بعد تعرضه لأزمة قلبية مع بورتو.