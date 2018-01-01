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دوري أبطال أوروبا

كاسياس يلتحق برونالدو في نادي الـ100 بدوري الأبطال

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Getty Images
القديس يواصل كتابة اسمه بتاريخ دوري الأبطال

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

التحق الحارس الإسباني المخضرم، إيكر كاسياس، بزميله السابق كريستيانو رونالدو، بدخول نادي المائة في دوري أبطال أوروبا.

وساهم كاسياس في فوز بورتو البرتغالي على حساب جلطة سراي التركي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ختام مباريات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وحقق بورتو الفوز ليضمن التأهل في الصدارة متفوقًا على شالكة الألماني، ومن خلفهم جلطة سراي الذي ضمن الانتقال لصفوف الدوري الأوروبي، ثم لوكومتيف موسكو الروسي.

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وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو قد وصل إلى 100 انتصار في دوري أبطال أوروبا بعدما ساهم في فوز يوفنتوس على حساب فالنسيا الإسباني الجولة السابقة.

رونالدو بمفرده يتفوق على 136 فريقًا في دوري الأبطال

وحقق البرتغالي الفوز بقمصان مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، بينما حقق إيكر كاسياس الفوز مع ريال مدريد وبورتو.

ويعد كاسياس الأكثر خوضًا للمباريات في تاريخ دوري أبطال أوروبا برصيد 182 مباراة، حيث حقق اللقب 3 مرات سابقاً 2000، 2002، 2014، بقميص الملكي.

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