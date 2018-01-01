النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

كاسياس يرد الصفعة لمورينيو بعد هزيمة ليفربول

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
حارس المرمى الإسباني لم يهدر وقتًا بعد مباراة ليفربول ليرد على مدربه السابق مورينيو.

محمود ضياء    فيسبوك      تويتر

ظهر الحارس الإسباني إيكر كاسياس حارس بورتو الحالي وريال مدريد السابق ليثأر من مدربه السابق جوزيه مورينيو.

مانشستر يونايتد خسر كلاسيكو إنجلترا أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليحتل المركز السادس في الترتيب بفارق 19 نقطة عن ليفربول المتصدر.

كاسياس لم يهدر الكثير من الوقت للرد على جوزيه مورينيو الذي وصفه بأنه شخص في نهاية مسيرته خلال حوار صحفي مع جريدة ريكورد البرتغالية.

اختيارات المحررين

IKER CASILLAS JOSE MOURINHO REAL MADRID 21022011

الحارس الإسباني قال على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بحسب إحدى الصحف البرتغالية فلقد وصفني أحد الأشخاص بأنني في نهاية مسيرتي الكروية وأنا أوافق تمامًا".

كاسياس أضاف: "سؤالي لهذه الصحيفة هو في حالة المدربين. متى يرون أنهم لم يعودوا يصلحون لقيادة فريق؟".

يُذكر أن علاقة مورينيو وكاسياس كانت متوترة للغاية خلال فترة تواجد المدرب البرتغالي مع ريال مدريد

الموضوع التالي:
ميدو يبدأ مشواره مع الوحدة السعودي باجتماع مع اللاعبين
الموضوع التالي:
عبد الحفيظ: مقدر فرحة مؤمن زكريا ولكن هناك عقوبة مالية
الموضوع التالي:
أبو تريكة: يجب دعم لاسارتي والبداية مُبشرة للأهلي
الموضوع التالي:
تقارير - المصري البورسعيدي يطلب ضم ثلاثي زملكاوي في يناير
الموضوع التالي:
زانيتي: تجديد عقد إيكاردي مسألة وقت ليس أكثر
إغلاق