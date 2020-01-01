كاسياس قد يعود لممارسة كرة القدم بشرط واحد

هل يعود كاسياس من الاعتزال؟

كشف إيكر كاسياس، أسطورة ريال مدريد، عن إمكانية عودته لممارسة كرة القدم رغم إعلان اعتزاله والعمل في إدارة بورتو البرتغالي مطلع الموسم الجاري.

كاسياس تعرض لأزمة قلبية أجبرته على الابتعاد عن ممارسة كرة القدم مما أدى لاعتزاله.

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كما أعلن الحارس الأسطوري لمنتخب إسبانيا رغبته في خوض انتخابات اتحاد كرة القدم في بلاده أمام لويس روبياليس وحظى بدعم العديد من اللاعبين القدامى.

وقال كاسياس في تصريحات لصحيفة "أبولا" البرتغالية: "الأزمة القلبية غيرت الكثير في تفكيري، وجعلتني أقدر الحية بصورة أكبر وأقدر كل اللحظات الهامة التي تتجاوز كرة القدم. نحن لا نقدر ما نملك سوى حينما تحدث أمور ممثالة".

وتابع: "هل يمكن أن أعود لممارسة كرة القدم؟ يحب أن أكون واقعيًا، حياتي أهمن ولا يجب تالتفكير في شيء آخر سوى ذلك".

وأوضح: "الشخص الوحيد الذي يستطيع تحديد ذلك هو الطبيب، لو أخبرني بأنني في أتم حالة للعودة للعب كرة القدم، سوف أفعل دون شك".

كاسياس استعرض فترته أثناء التعافي من الأزمة القلبية بقوله: "لقد كانت أيامًا صعبة، كنت أخشى المشي أو النوم أو بذل أي مجهود بدني ولو صغير، ولكن الآن الوضع اختلف وأصبح في حال أفضل، ولكني اضطررت لتعاطي الكثير من الأدوية للوصول إلى الوضع الحالي".

جدير بالذكر أنّ كاسياس لعب مسيرته كلها في ريال مدريد قبل أن يرحل في 2015 إلى بورتو البرتغالي.