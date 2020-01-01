كاسياس: علاقتي ساءت بمورينيو بسبب برشلونة، وندمت على حديثي معه!

إيكر كاسياس يكشف المزيد من التفاصيل حول علاقته بالبرتغالي جوزيه مورينيو خلال فترتهما في صفوف ريال مدريد.

كشف إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد التاريخي عن المزيد من التفاصيل حول علاقته بالمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام.

جاء هذا خلال فيلم وثائقي لصالح شبكة "موفيستار"، وأكد خلاله أن علاقته بمورينيو بدأت في التوتر بعدما أخبره كاسياس أن تصرفه مع تيتو فيلانوفا المدير الفني لبرشلونة في ذلك الوقت لم يكن احترافيًا.

وقال كاسياس: "فكرت فيما الذي يجب أن أقوم به، وقررت أن أذهب لأتحدث معه في غرفته وندمت على ذلك، لكنني لم أكن أريد أن أتحدث في العلن وأن أجعل الأمور أسوأ".

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وأضاف: "لقد اتهمني أنني أعرف بعض الأشخاص في الإعلام، كيف لي ألا أعرفهم؟! لكن الإبقاء على المعلومات سرية هو أمر آخر تمامًا".

وأكمل: "الجميع كان يتحدث عني وأنا استمريت في الهدوء، ولم أرد وتقبلت أن يراني الجميع كخائن يسرب أخبار الفريق".

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وأنهى تصريحاته: "تحدث معي مورينيو وأخبرته أنني لم أجد تصرفه بوضع يده في عين تيتو فيلانوفا احترافيًا وقلنا بعض الأمور لبعضنا البعض وبعد ذلك توقفنا عن الحديث".

جدير بالذكر أن كاسياس كان قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أن مورينيو تواصل معه خلال أزمته الصحية، وأن علاقتهما الحالية جيدة.