كاسياس: رحيلي عن ريال مدريد كان حزينًا وتعافيت من الوعكة الصحية

إيكر كاسياس يتحدث عن رحيله عن ريال مدريد وفيروس كورونا والوعكة الصحية وأشياء أخرى

قال إيكر كاسياس أسطورة ريال مدريد والحارس السابق التاريخي لمنتخب إسبانيا إنه عاش تجربة الرحيل عن الفريق الملكي قبل 5 سنوات بمشاعر خاصة.

وأعلن إيكر كاسياس اعتزاله كرة القدم منذ حوالي 5 أشهر ليسدل الستار على مسيرة تاريخية بقميص ريال مدريد ومنتخب إسبانيا رغم كل ما شهدته من سقطات.

وجاء حديث كاسياس إثر حفل توزيع الجوائز "جلوب سوكر" بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة في حفل سنوي يقام رغم الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

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وفي حديثه، اعترف كاسياس أن إحدى ذكرياته الحزينة كانت الرحيل عن ريال مدريد قبل 5 سنوات حيث كان سانتياجو برنابيو بيته في ذلك الوقت ولم يكن توديعه سهلًا بالنسبة له.

وأضاف صاحب الـ 40 عامًا أن قرار الترشح لرئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم لم يكن سهلًا في وقت كذلك، لهذا فإن التراجع عنه ليس نهائيًا ومن الممكن أن يحدث في وقت لاحق.

وتابع: "تعافيت من الوعكة الصحية التي تعرضت لها منذ سنة ونصف والآن أنا من الممكن أن أكون قد استعدت عافيتي وعدت إلى حياتي الطبيعية التي كانت قبلها بنسبة 90%"

— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) December 27, 2020

وأردف: "لا أشعر بالهلع حيال ذلك والأمور تسير بشكل إيجابي، فيروس كورونا تجربة مؤلمة لكل العالم ولكن من الواجب أن نبحث عن سبل استمرار كرة القدم بلا مخاطر صحية"

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يذكر أن إيكر كاسياس قد عاد إلى ريال مدريد خلال الأيام الماضية لكي يعمل في منصب نائب مدير مؤسسة النادي الملكي.