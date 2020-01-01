كاسونجو يتحدث عن قيده في الزمالك ويقطع وعدًا على نفسه للجماهير

الزمالك يقيد كاسونجو رسميًا

تحدث الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك عن قيده في قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد العودة من الإعارة في الوداد المغربي.

إعارة كاسونجو لم تتم حيث لم يشارك بسبب خطأ إداري حال دون قيده خلال الفترة الأخيرة، حيث عاد وفسخ عقد إعارته مع العملاق المغربي.

كاسونجو خاض برنامج تأهيلي وفقًا لما وضعه له الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك خلال الفترة الأخيرة لاستعادة لياقته البدنية.

وقال كاسونجو في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "سعيد للغاية بعد قيدي في قائمة الزمالك وسوف أبذل قصارى جهدي لإسعاد الجماهير في الفترة المقبلة".

وأضاف: "أشكر مرتضى منصور رئيس الزمالك على دعمه لي في قضيتي ضد الوداد المغربي بعد عدم قيدي، وأمير مرتضى أيضًا الذي كان يتواصل معي دائمًا".

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وتابع كاسونجو: "أنا تحت أمر الجهاز الفني في أي وقت من أجل المشاركة في المباريات وأتمنى أن أساهم في إسعاد الجماهير خلال الفترة المقبلة".

وكان الزمالك قد قيد كاسونجو في المكان الوحيد المتبقى له في قائمة الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.