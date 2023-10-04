كاسترو يفرض الانضباط في النصر .. قرار صارم ضد أحد النجوم!

قرار قوي من المدرب البرتغالي تجاه أحد نجوم النصر

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نجح المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق نادي النصر، في السيطرة على نجوم الفريق، مما جعله يفرض الانضباط على الجميع دون استثناء.

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ويقدم النصر رفقة كاسترو عروضًا قوية في جميع البطولات، حيث حقق الفريق سلسلة انتصارات متتالية، جعلته ينافس على صدارة دوري روشن، كما يتصدر الفريق ترتيب مجموعته ببطولة دوري أبطال آسيا.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن كاسترو قرر إبعاد لاعب الوسط عبد المجيد الصليهم عن الفريق خلال الفترة الحالية، كقرار انضباطي منه.

وأضافت الصحيفة أن قرار كاسترو جاء بعد مباراة النصر أمام الرائد بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، والتي شهدت حضور الصليهم على مقاعد البدلاء.

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وتم إبعاد الصليهم من الفريق بفي مباريات بيرسبوليس الإيراني بدوري أبطال آسيا، ثم الأهلي والطائي في دوري روشن، بالإضافة إلى مواجهة أحد في كأس خادم الحرمين الشريفين.

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