كاسانو: "مودريتش لاعب رائع في الحركة البطيئة، كرة القدم الإيطالية سيئة"

خلال الحلقة الأخيرة من برنامج Viva el futbol، تحدث أنطونيو كاسانو عن مباراة الديربي التي أقيمت مساء الأحد. وهذه هي كلماته:





"وسط ميلان سحق وسط إنتر. مودريتش ورابيو وفوفانا قدموا مباراة رائعة. مودريتش أدار الوقت كما أراد. اليوم قالت صحيفة نيويورك تايمز، وليس أنا، إنها كانت مباراة بطيئة الحركة. ميلان استحق الفوز. لعب الشوط الأول محاولاً الوصول إلى هناك، دون أن يخلق أي شيء مميز، والهدف كان حركة رائعة. ميلان استحق الفوز.





لكن صحيفة نيويورك تايمز قالت إنه كان عرضًا بطيئًا، مودريتش لا يزال يصنع الفارق في سن الأربعين، آمل أن يتمكن من اللعب حتى سن الستين، أحب مودريتش، إنه لاعب رائع، لكن الدوري الإيطالي عرض غير لائق، مباراة مقرفة. لكنني أتوقع ذلك من ميلان، وليس من إنتر".