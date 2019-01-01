كاسانو: إيطاليا بلد عنصري وأنصح إنتر بضم هيجواين

هيجواين في طريقه لمغادرة ميلان

فيسبوك تويتر هيثم محمد

وصف النجم الإيطالي السابق أنطونيو كاسانو بلاده بأنها دولة عنصرية في أعقاب حوادث العنصرية الأخيرة في لقاءات الدوري والكأس.

وشهدت مباراة لاتسيو ونوفارا بكأس إيطاليا هتافات عنصرية، وقبلها واقعة جماهير إنتر ضد لاعب نابولي كاليدو كوليبالي الشهر الماضي.

وقال كاسانو مع "سكاي": "صراحة لا أتفهم الأمر، كلنا بشر وكلنا سواسية، يقولون لا يوجد عنصرية في إيطاليا، أقول نحن بلد عنصري".

وأضاف: "أولاً مع بالوتيلي، وفي الماضي مع بواتينج، والآن كوليبالي، هذا شيء لا أفهمه أبداً".

وحوّل كاسانو حديثه حول زميله السابق في ريال مدريد جونزالو هيجواين: "لاعب من طراز رفيع، كنت محظوظاً لمزاملته، أعطيه فقط الكرة أمام المرمى".

ميلان يحدد بديل هيجواين

أهلاً وسهلاً بالروسونيري في جدة.🇸🇦

لقد وصل لاعبو #ميلان استعدادًا لمواجهة #يوفنتوس في كأس السوبر الإيطالي على ملعب الجوهرة 16 يناير.

(📸: @gsaksa ) pic.twitter.com/6sGCLlO7Wa — موقع قول السعودي (@GoalSA) January 13, 2019

نابولي يحاول خطف هدف برشلونة

وأكمل: "لا أتفهم كيف يريد ميلان بيعه، هو النجم الوحيد لديهم، يجب أن يدعموه بآخرين، لا يسجل معهم لأنه لا يحظى بالمساعدة المطلوبة".

واستمر لاعب ميلان السابق: "هو يريد تشيلسي لأن هناك مدرب يقدره، الرجل لعب في كبرى الأندية وسجل ما يزيد عن 300 هدف".

وأردف: "لو أملك عصا سحرية سأقول شكراً لإيكاردي في إنتر وأضم هيجواين في الحال".

وختم كاسانو بالحديث عن رأيه في مقارنة ميسي ورونالدو: "ميسي الأفضل بلا شك، ميسي هو فيدرير الكرة وكريستيانو نادال، هؤلاء لا يملكون الموهبة ولكن العمل الشاق".

واعتزل كاسانو الكرة مؤخراً بعد تردده أكثر من مرة في اتخاذ القرار النهائي بالتوقف عن اللعب بعد مشوار حافل في عدة أندية أبرزها ريال مدريد، روما، إنتر، وميلان.