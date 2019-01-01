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دوري أبطال أوروبا

كاريوس يهنئ ليفربول.. وردود أفعال متباينة عبر تويتر

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أحدهما يهديه البطولة والآخر يزيد طينه بلة..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

هنأ لوريس كاريوس حارس مرمى ليفربول المعار إلى بشكتاش، فريقه الإنجليزي بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسبر.

وكتب كاريوس عبر تويتر:"أهنئ ليفربول، سعيد حقاً للجميع في النادي والجماهير، لقد كنتم تستحقون ذلك".

 

الرد الأول الذي أتى على رسالة كاريوس كان مجاملاً من أحد المشجعين الذي قال:"هذه البطولة لك أيضاً".

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الرد التالي مباشرةً كان اقتطاعاً من حديث كاريوس عن استحقاق ليفربول، ليغرد:"أنت بالتأكيد لم تكن تستحقها".

وكان كاريوس هو حارس مرمى الريدز في نهائي العام الماضي والذي خسره ليفربول 3-1 ضد ريال مدريد، وتسبب خلاله الحارس الألماني في هدفين.

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