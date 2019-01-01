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كاريوس : ليفربول يمتلك الحظوظ الأكبر للفوز بالدوري الإنجليزي

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Getty Images
تعرف على تصريحات حارس ليفربول السابق بشأن منافسة الريدز على الدوري الإنجليزي

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

اكد لوريس كاريوس ، حارس ليفربول المعار لصفوف بشكتاش التركي، إمكانية فوز فريقه الاصلي ببطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي.

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وقال كاريوس في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو": "أتابع ما يقدمه الفريق في الموسم الحالي وارى أن الفريق يقدم نتائج إيجابية".

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وتابع: "ليفربول الآن متصدر بفارق 4 نقاط وهذا أمر إيجابي ويجعله المرشح الأقرب للفوز بالبطولة، ولكن لا يجب أن ننسى أنّ الموسم لايزال في بدايته".

كاريوس تطرق أيضًا للحديث عن الشائعات التي تتردد بشأنه حول علاقاته النسائية في تركيا.

واختتم: "هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، لا أحد يعرف أي شيء أقوم به وفي الأخير يكتبون قصصًا من وحي خيالهم".

وكان كاريوس رحل عن صفوف ليفربول بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

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