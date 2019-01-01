الانتقالات

كاريوس: رفضت أندية إنجليزية وألمانية من أجل بيشكتاش

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الحارس الألماني يبدي تمسكه بالنادي التركي
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد لوريس كاريوس حارس ليفربول المعار إلى بيشكتاش التركي، أنه رفض العديد من العروض خلال الأشهر القليلة الماضية.

كاريوس رحل عن الريدز في صيف 2018، بعد المستوى الكارثي في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد، وتسببه في خسارة فريقه.

الحارس الألماني انضم لبيشكتاش في فترة إعارة لمدة عامين، ليظهر بمستويات جيدة ويرتبط بالرحيل لنادي آخر.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية:"هذا العام تلقى وكيل 5 عروض للتعاقد معي، عرضين من إنجلترا وثلاثة بالدوري الألماني".

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وأضاف:"رفضتهم جميعاً من أجل بيشكتاش لأن هذا النادي يمثل شيئاً خاصاً بالنسبة لي".

يذكر أن كاريوس خاض 35 مباراة مع بيشكتاش الموسم الماضي وتألق خلالهم، لكن فرصة عودته لليفربول تبدو صعبة، لتألق الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

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