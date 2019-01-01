كارينيو : لهذا السبب قبلت عرض الوحدة ومستحقاتي عند النصر لدى الفيفا

نادي الوحدة السعودي كان قد أعلن تعاقده مع المدير الفني السابق لنادي النصر

ماجد جزر

كشف المدير الفني الأوروجوياني دانيال كارينيو مدرب الوحدة السعودي، عن سعادته بالعودة إلى التدريب في منافسات الدوري السعودي للمحترفين مُجددًا.

نادي الوحدة السعودي كان قد أعلن تعاقده مع المدير الفني السابق لنادي النصر، ليبدأ مشوار جديد في الدوري السعودي.

وفي تصريحات تلفزيونية لصدى الملاعب قال كارينيو : المفاوضات مع الوحدة تمت نجاح وسهولة، بعدما أبديتُ اهتمامي بعرض النادي".

وحول سبب قبول عرض الوحدة قال : "كل الفرق كبيرة وعندما أتيت إلى النصر كانت الألقاب غائبة منذ فترة طويلة ثم ساهمت في التتويج بالبطولات”.

وبالحديث عن رحيله عن نادي النصر قال : "إدارة النادي لم تتعامل جيداً، والبعض كان يرغب في رحيلي، حتى مع بعض اللاعبين الذين حققوا لقب الدوري مثل عبدالله العنزي وإبراهيم غالب ومحمد السهلاوي والراغب وغيرهم وكانت جماهير تحبهم ولكن البعض لا يرغب في وجودهم"

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وأنهى المدير الفني حديثه حول مستحقات عند النصر وقال : "المسألة في طريقها للحل والأمر عند الاتحاد الدولي فيفا”.