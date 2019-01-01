كارينيو يكشف السبب الحقيقي وراء إقالته من تدريب النصر

تفاصيل جديدة في إقالة كارينيو من تدريب النصر

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

مرة أخرى يخرج الأوروجوياني دانيال كارينيو، المدير الفني الحالي لفريق الوحدة السعودي، بتصريحات وتفاصيل جديدة في كواليس إقالته من تدريب النصر.

كارينيو قال خلال تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: "توليت تدريب العديد من الأندية واللاعبين الكبار، وحققت معهم نجاحات عظيمة، فهل هذه الإنجازات بجانب تحفيزي دون فني؟!".

المدرب الأوروجوياني تابع: "تجربتي مع النصر السعودي هي الأفضل في مسيرتي، بعد أن كللتها بتحقيق لقب بطولة الدوري عام 2014".

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دانيال كارينيو أردف: "تم إبعادي من تدريب النصر لأن الإدارة لا ترغب في شخصيًا، وليس كما تم تداوله بأن السبب فني".

الوحدة السعودي تعاقد مع كارينيو منتصف شهر سبتمبر الماضي، لتدريب الفريق خلفًا للمدرب الكرواتي ماريو سيتالوفيتش، بسبب سوء النتائج.