كاريلي يوضح سبب تعادل الباطن .. ويطرح تساؤل هام بشأن البطولة العربية

الاتحاد يهدر نقطتين ثمينتين أمام الباطن بالدوري السعودي

تحدث البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد عن تعادله أمام الباطن، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، سلبيًا مساء الجمعة.

الاتحاد فشل في خطف الفوز أمام الباطن، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين، حيث أهدر اللاعبين الكثير من الفرص خلال المباراة.

وقال كاريلي خلال تصريحاته عقب اللقاء: "بعض اللاعبين يفقدون إلى النضج، وكنت أرغب في الحصول على الـ3 نقاط من أجل الوصول إلى النقطة 48".

وأضاف المدير الفني البرازيلي خلال حديثه: "سنخوض المباريات المقبلة كنهائيات، ولن نقيم أي معسكر خلال المرحلة المقبلة سنتواجد في جدة ونخوض مباراتين وديتين".

وتابع كاريلي: "أرغب في معرفة موعد نهائي البطولة العربية، ليس هناك موعد محدد، البعض يقول في نهاية شهر أغسطس المقبل، والبعض يقول قبل ذلك".

الاتحاد يتواجد في المركز الثالث بترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 46 خلف الهلال والشباب في المقدمة برصيد 48 نقطة.