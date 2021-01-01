كاريلي يكشف موقفه مع الاتحاد .. ويلمح بالعودة للبرازيل

هل يستمر كاريلي رفقة الاتحاد

كشف البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد عن موقفه خلال الفترة المقبلة مع العميد، وتطورات اقتراب نهاية عقده في قيادة النمور، والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

كاريلي أحدث الفارق بشكل قوي مع الاتحاد خلال الموسم الجاري، وأبعدهم عن مناطق الهبوط حيث كان قريبًا منها للغاية في الموسمين الماضيين مع الكثير من تراجع الأداء والنتائج.

وقال كاريلي في تصريحات نقلها موقع "uol" نقلًا عن صحيفة "TNT" البرازيلية: "لن أستطيع العمل في أي فريق آخر قبل 1 يوليو المقبل، والشرط الجزائي شيء عادي في العقود".

وأضاف المدير الفني البرازيلي: "من الممكن العودة إلى البرازيل وأتمنى ذلك، ولكن الجانب المادي هنا غير أي مكان آخر، هنا نحصل على الرواتب بدون ضرائب وأسافر البرازيل مجانًا".

وتابع فابيو كاريلي: "لا أعلم الجديد حتى الآن، ولكنني سأعود إلى البرازيل في يوم ما ، سنرى ما سيحدث خلال الأيام المقبلة".

الاتحاد ينافس على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 46 نقطة، خلف المتصدر الهلال والشباب الوصيف برصيد 48 نقطة.