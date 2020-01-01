كاريلي يتدخل ويفتح المجال لحل أزمة رومارينيو مع الاتحاد

إدارة العميد فتحت خطًا للتواصل مع اللاعب من أجل حل هذه الأزمة

زفت تقارير صحفية محلية نبأ سار لجماهير نادي الاتحاد، بعدما كشفت عن إمكانية حل أزمة اللاعب البرازيلي رومارينيو مع إدارة النادي.

وقرر رومارينيو الرحيل عن العميد رغم أن عقده يمتد إلى عام 2022، بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية، قبل نهاية الشهر الماضي، حيث يطالب بنحو 1.2 مليون يورو كمستحقات متأخرة.

صحيفة "الشرق الأوسط" أكدت أن إدارة العميد فتحت خطًا للتواصل مع اللاعب من أجل حل هذه الأزمة.

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وقالت الصحيفة أن إدارة الاتحاد تتحدث مع اللاعب بشأن مستحقاته لدى النادي، ووعدت بالإبقاء عليه حتى نهاية عقده (2022).

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن التحركات الاتحادية أسفرت عن تقريب وجهات النظر مع اللاعب الذي طلب مهلة للتفكير، قبل حسم قراره بالبقاء أو الرحيل؛ حيث أشارت الأنباء إلى إمكانية حل هذه الأزمة.

وأكدت الصحيفة أن سبب تقريب وجهات النظر، هو تدخُّل مواطنه المدير الفني للفريق فابيو كاريلي، الذي أكد له حرص النادي على تسديد مستحقاته.

وقدم رومارينيو (29 عامًا) للاتحاد في الموسم الماضي من نادي الجزيرة الإماراتي الذي لعب له موسمًا وحيدًا سجل خلاله 17 هدفًا خلال 42 مباراة.