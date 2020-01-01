كاريلو يتحدث عن "حلم" الدوري السعودي وأمنيته مع بيرو

كاريلو يقدم مستويات رائعة مع الهلال خلال الفترة الماضية

تحدث البيروفي أندريه كاريلو جناح الهلال أن هدفه في الوقت الحالي مع الزعيم هو تحقيق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتوقف الدوري السعودي للمحترفين في الوقت الحالي، بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية في جميع أنحاء العالم.

وقال كاريلو في تصريحات لصحيفة "جول بيرو": "يتبقى لي تحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نتصدر البطولة بشكل مميز".

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وأضاف: "نسعى لتحقيق لقب الدوري خاصًة بعد أن فقدنا اللقب في الموسم الماضي وبعد تحقيق لقب دوري أبطال آسيا".

وأردف البيروفي: "أرغب في تحقيق لقب كوبا أمريكا رفقة بيرو، وأيضًا التأهل من جديد لكأس العالم المقبل بقيادة المدير الفني ريكاردو جاريكا".

وتابع كاريلو: "سعيد بتواجدي واستقراري في السعودية، وألقى معاملة جيدة من جميع زملائي بلا استثناء وتتوفر لنا جميع سبل النجاح في النادي".

وكان كاريلو من العناصر الهامة التي ساهمت في حسم لقب دوري أبطال آسيا النسخة الماضية لصالح الهلال بعد غياب سنوات عن منصات التتويج الآسيوية.