توجه البيروفي أندريه كاريلو؛ لاعب الهلال السعودي، إلى بلاده خلال الأيام الماضية بهدف خوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، لكنه وجد نفسه تحت قبضة الشرطة البيروفية.

بيرو من المقرر أن تلتقي بمنتخب بوليفيا غدًا الجمعة، ضمن الجولة الـ13 من تصفيات أمريكا الجنوبية النهائية المؤهلة للمونديال.

وتحتل بيرو المركز التاسع وقبل الأخير في المجموعة برصيد 11 نقطة، بفارق 20 نقطة عن البرازيل، التي تحتل الصدارة، وبفارق خمس نقاط عن المركز الخامس المؤهل لملحق التصفيات.

وتعد مواجهة بوليفيا مصيرية لرفاق كاريلو، إذ أن الخسارة بها تعني فقدان كافة فرص التأهل للمونديال.

لماذا تم القبض على كاريلو؟

برنامج " Magaly Tv: La firme" قام ببث فيديو مباشر، خلال تواجد كاريلو في إحدى الحفلات وسط تجمع كبير من الجمهور، لكنه لم يكن متأكدًا تحديدًا ما إذا كان محترف الهلال أما لا.

مجلة " Amor y Fuego" نشرت الفيديو نفسه، لكنها أكد أن المتواجد بالفيديو هو أندريه كاريلو بالفعل، وهو ما يخالف قوانين بيرو، التي لا تزال تفرض حالة التباعد الاجتماعي على مواطنيها في محاولة لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا في البلاد.

صحيفة " infobae" نقلت عن الصحفيين رودريجو جونزاليس وجيجيج ميتري، أن الشرطة البيروفية قامت بإلقاء القبض على كاريلو في السادس من نوفمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة وست دقائق مساءً، في منزل يقع بمنطقة لا مولينا، بالقرب من الجامعة الزراعية.

كاريلو يرد:

رغم أنباء القبض على كاريلو، التي لم نتمكن من التأكد من صحتها من عدمها إلا أن اللاعب يبدو أنه أراد طمأنة جماهيره حول وضعه الحالي.

كاريلو قام أمس الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بنشر صورته خلال تدريبات منتخب بلاده، معلقًا: "أنا جاهز".

رسالة محترف الهلال فسرها البعض أنه تم الإفراج عنه سريعًا، فيما أشار آخرون إلى أنه لم يتم القبض عليه من الأساس، ولم تتضح حقيقة الأمر بعد.

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