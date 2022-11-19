كاريلو: سأشجع السعودية في كأس العالم، القوة والشراسة مفتاح للتأهل

نجم الهلال يتحدث عن حظوظ الأخضر في كأس العالم

قال أندريه كاريلو نجم الهلال أنه سيُشجع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022 نظرًا للروابط القوية التي تجمعه بالمملكة العربية السعودية وكذلك لتواجد العديد من زملائه في الفريق.

المنتخب السعودي سيفتتح مشواره في مونديال 2022 بمواجهة الأرجنتين يوم 22 نوفمبر الجاري في استاد لوسيل بالدوحة، ويتواجد معهما في المجوعة الثالثة كلًا من بولندا والمكسيك.

الجناح البيروفي وصف المجموعة بالمعقدة لكنه أوضح أن القوة والشراسة خلال مواجهتي بولندا والمكسيك هما مفتاح تأهل الأخضر لدور الـ16، مشيرًا إلى أن فرص الأرجنتين تبدو الأكبر لتصدر المجموعة.

إذ قال لبرنامج "ملعب SBC" "لن أدعم منتخبًا محددًا في كأس العالم، لكني سأشجع المنتخب السعودي لأن لدي الكثير من الزملاء هناك، يتواجد معهم 12 لاعب من زملائي في الهلال، بجانب أنني ألعب في السعودية منذ 5 سنوات وتربطني بالبلاد روابط قوية، سأتابع مباريات المنتخب عن قُرب وكذلك عدد كبير من المواجهات".

تابع "مجموعة المنتخب السعودي معقدة للغاية، الأرجنتين هو المنتخب المرشح في تلك المجموعة، أعتقد أن عليهم اللعب بقوة وشراسة أمام بولندا والمكسيك، لأنهما منتخبان بمستوى عالٍ، ستكون مباريات صعبة لكن الأخضر لديه حظوظه بوجود لاعبين كبار أصحاب جودة مشابهة لمنافسيهم".

أتم "الكرة العربية تحسنت على مستوى القوة والشراسة، أرى أن اللعب بقوة وشراسة أمام بولندا والمكسيك هما مفتاح التأهل لدور الـ16".

يُشار إلى أن بيرو كانت قاب قوسين أو أدنى من اللعب في المونديال لولا خسارتها في الملحق الأخير أمام أستراليا.