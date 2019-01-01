كاريلو باقٍ في الهلال بعد موافقة بنفيكا على عرضه

النادي البرتغالي ماطل في المفاوضات خلال الفترة الماضية، وأخيرًا تمت الموافقة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

وصلت مفاوضات إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل مع نظيرتها في نادي بنفيكا البرتغالي بشأن البيروفي أندريه كاريلو؛ جناح أيمن الفريق، إلى المرحلة الأخيرة، حيث توصل الطرفان إلى اتفاق على استمرار اللاعب في صفوف الزعيم.

البيروفي كان قد انضم لصفوف الزعيم في صيف عام 2018 على سبيل الإعارة، ولمدة موسم واحد، انتهى في يونيو الماضي.

ووفقًا لصحيفة "abola" البرتغالية فإن بنفيكا وافق على مد إعارة كاريلو إلى الهلال لمدة موسم آخر، ويتوقف التوقيع على الاتفاق على بعض التفاصيل النهائية.

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وأوضحت الصحيفة أن الزعيم تقدم بعرض لشراء البيروفي بصورة نهائية مقابل 15 مليون يورو، وهو ما يوافق عليه النادي البرتغالي، لكنه قَبِل فقط مد الإعارة.

صاحب الـ28 عامًا شارك بقميص الموج الأزرق في 25 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع ستة آخرين.

يذكر أن البيروفي شارك مؤخرًا مع منتخب بلاده في كوبا أمريكا 2019، والتي تأهلت بها بيرو للنهائي أمام البرازيلي، لكن السامبا خطفوا اللقب بالفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد.