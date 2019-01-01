صدمة للهلال - بنفيكا يُطالب كاريلو بالعودة إلى البرتغال

الهلال يسعى للإبقاء على كاريلو بعد تقديم موسم جيد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

فجرت تقارير صحفية صدمة كبيرة لإدارة نادي الهلال السعودي، بعدما أكدت أن إدارة بنفيكا البرتغالي طالبت اللاعب بالعودة إلى البرتغال عقب نهاية إعارته مع الزعيم.

صحيفة "" trome أشارت إلى أن هناك تطورات جديدة في مفاوضات إدارة الهلال مع اللاعب الدولي البيروفي، قد تجعله لا يبقى مع الفريق.

الهلال يسعى للإبقاء على كاريلو بعد تقديم موسم جيد على الصعيد الفني، حيث طلبت الإدارة تجديد الإعارة لموسم إضافي.

حتى في أعظم إبداعات ليوناردو دا ڤينشي ما كان ليرسم أجمل من تلك اللوحات الفنية المُدهشة🎨



والله اشتقنا كثيرًا😍 pic.twitter.com/y1WVAUWS2Z — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 11, 2019

وقالت التقارير أن نادي بنفيكا تراجع عن إعارة اندريه كاريلو لصالح الهلال، بعدما كانت قد وافقت على إدارة اللاعب لموسم إضافي، وترغب إدارة النادي البرتغالي في بيع عقد اللاعب بشكل نهائي.

الفترة الماضية شهدت حالة جدل كبيرة حول مصير اللاعب البيروفي الذي شارك مع بلاده في كوبا أمريكا.

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كاريلو يمتلك حاليًا العديد من العروض سواء في الدوريات الخارجية أو أوروبا ومنها أندية إنجليزية وفرنسية.