كاريلو ينضم لتدريبات الهلال الإثنين في النمسا

صفقة كبرى للفريق السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكدت صحيفة الجزيرة السعودية أن أندريه كاريلو سيصل النمسا غدًا للانتظام في تدريبات الهلال السعودي.

وكان الفريق السعودي قد نجح في التوصل لاتفاق مع بنفيكا اليوم الأحد لضم اللاعب البيروفي نهائيًا، بدفع 9.3 مليون دولار مقابل 70% من بطاقته، فيما سيحتفظ النادي البرتغالي بالـ30% المتبقية للاستعادة منها حال بيع اللاعب من جديد.

الهلال يتوصل لاتفاق مع بنفيكا لضم كاريلو، وتلك تفاصيله

وسيُوقع كاريلو على عقد يمتد لـ4 سنوات مع الهلال بعدما كان قد توصل بالفعل لاتفاق حول كافة البنود الخاصة به.

وأوضحت الجزيرة أنه تم ترتيب حجز طيران بالفعل لكاريلو على خطوط لوفينهانزا، وسيصل اللاعب ميونيخ في ألمانيا عند الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية، ومن ثم سيتوجه لمدينة لينز النمساوية حيث يُقيم الهلال معسكره الإعدادي للموسم الجديد هناك.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مباراتين وديتين يوم الأربعاء القادم، إذ سيختتم معسكره الخارجي بمواجهة أودينيزي الإيطالي في السابعة مساءً، وقد يمنح المدرب رازفان لوتشيسكو الفرصة لكاريلو العائد من كوبا أمريكا للعب.