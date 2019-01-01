كاريك: سولشاير ليس قلقاً على منصبه

مانشستر يونايتد في تراجع

تحدث المدرب المساعد لمانشستر يونايتد مايكل كاريك عن مستقبل المدير الفني أولي جونار سولشاير في ظل الحديث عن إمكانية رحيله.

واستمرت معاناة يونايتد الموسم الجاري، وابتعد الفريق مبكراً عن دائرة المنافسة على المقاعد المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وقال كاريك للمراسلين: "هكذا هو الأمر، عندما تكون مدرباً في مانشستر يونايتد لا يجب أن تعطي اهتماماً لما يقال في الخارج".

وأضاف: "نحن أشخاص محترفون، نركز في عملنا ونؤمن به، لا يوجد مشكلة، هناك عمل كبير في الكواليس، وليس فقط تشكيل الفريق".

وأكمل اللاعب السابق: "الأمر كان مشابهاً في موسم 2007-2008 عندما تعرضنا للانتقادات لأننا لم نسجل كفاية، وفزنا بالدوري والأبطال".

وختم: "لا تتأثر بالنقد، ما يقال لا يهمنا، هذه طبيعة اللعبة، تتعود عليه مع مرور الوقت، الصغار كذلك سيتعودون عليه".

لينجارد: أحاول السير على خطى رونالدينيو

ويلعب مانشستر يونايتد مساء الأحد أمام أستون فيلا لحساب الجولة الرابعة عشر من البريميرليج.