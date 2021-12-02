كاريك: رونالدو لا يمكنه الضغط.. هذه خرافة!

رد مايكل كاريك المدرب المؤقت لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على الاتهامات الموجهة إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو بأنها غير قادر على الضغط بأنها "خرافة".

ويؤمن كاريك أن رونالدو وبقية لاعبي الفريق سيكونون قادرين بشكل كامل على التكيف مع أساليب المدرب الألماني رالف رانجنيك.

وينتظر رانجنيك الحصول على تصريح العمل لبدء فترة عمله كمدير فني مؤقت حتى نهاية الموسم.

ويلتزم المدرب الألماني بأسلوب شديد في الضغط على المنافسين، وهناك رأي مفاده بأن رونالدو لن يكون قادرًا مع تقدمه في العمر على تنفيذ ذلك.

ماذا قال كاريك؟

وتم توجيه سؤال إلى كاريك عما إذا كان رونالدو غير قادر على الضغط، حيث قال في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا جارديان" الإنجليزية: "ربما تكون هذه خرافة، ربما هذا هو الوضع".

وأضاف: "لقد لعب في فرق كافية على مر السنين وكان ناجحًا، لقد كان قادرًا على اللعب بمجموعة متنوعة من الطرق، واستمر في تسجيل الأهداف لكل فريق لعب من أجله، وسيواصل تسجيل الأهداف لا شك في ذلك".

ما هو رأي كاريك في عدم الدفع برونالدو أساسيا ضد تشيلسي؟

رونالدو هو هداف مانشستر يونايتد في الموسم الحالي برصيد 10 أهداف في 15 مباراة، ومع وضع هذا الرقم في الاعتبار، تم سؤال كاريك عن سبب عدم الدفع بالبرتغالي أساسيًا يوم الأحد الماضي ضد تشيلسي.

وقال كاريك: "هناك الكثير من الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن اختيار فريق".

وأضاف: "يختلف اللاعبون فيما يقدمونه، هناك اللياقة والإرهاق والنضارة، هناك تكتيكات، هناك شخصية، هناك الكثير من الأشياء".

وتابع: "يبدو أنه كان قرارًا كبيرًا، لكن في الحقيقة بيننا وبالنسبة لي شخصيًا لم يكن كذلك، يمكنك أن تسأل رونالدو، الطريقة التي رد بها كانت مثالية حقًا".

وقال في ختام حديثه: "لقد كان مذهلًا في غرفة الملابس، ودعم اللاعبين، ذهبت لأتحدث إلى اللاعبين بين الشوطين، وكان يقوم بالإحماء قبل 10 دقائق استعدادًا للدخول في الشوط الثاني".

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