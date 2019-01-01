كاريكا: إيكاردي يمكنه أن يذهب إلى الجحيم!

البرازيلي يدعم ميليك على حساب ماورو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى كاريكا نجم نابولي ومنتخب البرازيل السابق عدم مبالاته بموافقة ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان على الانضمام لنابولي من عدمها.

وقال كاريكا في تصريحاته لصحيفة إل ماتينو:"هل لا زلنا حقاً ننتظر إجابته؟ إذا لم يرغب في القدوم يمكنه الذهاب إلى الجحيم"!

وأضاف:"هل فهم ما هو نابولي وما هو سان باولو ومن هم جماهير هذا النادي"؟

وأوضح:"هل يلاحظ أن تسجيل الأهداف بهذا القميص أمر لا يقدر بقيمة العالم كله؟ إذا لم يرِد الانضمام من الأفضل ألا يأتي".

وتابع:"إذا كنت في نابولي، ما كنت لأضيع ثانية واحدة عليه. نابولي يملك مهاجم جيد بالفعل، (أركاديوز) ميليك يمكنه الوصول إلى 30 هدفاً في الموسم".

يذكر أن كاريكا -58 عاماً- قد لعب 221 مباراة بقميص نابولي بين 1987 و1993، حيث عاصر دييجو أرماندو مارادونا وفاز معه بالكالتشيو وكأس الاتحاد الأوروبي.