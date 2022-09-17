كاريجر يدافع عن صلاح وفان دايك: الأفضل في أوروبا ويحق لهم التراجع

جايمي كاريجر نجم ليفربول التاريخي يدافع عن أهم عناصر الفريق.

دافع جايمي كاريجر نجم فريق ليفربول التاريخي عن المصري محمد صلاح هداف ليفربول ونجوم الفريق بعد المستويات المتراجعة التي ظهرت بداية هذا الموسم.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها كاريجر لصالح صحيفة "ديلي ميل"، وأكد خلالها أن كافة النجوم يحق لهم التراجع بعد المواسم المذهلة التي قدموها.

وقال كاريجر: "هناك فيرجيل فان دايك، وترنت ألكسندر آرنولد وربما فابينيو في وسط الملعب ومحمد صلاح، جميعهم قدموا أربعة أو خمسة مواسم كبيرة".

وأضاف: "لعبوا في أفضل مستويات لهم في السنوات الماضية، لم يبدأوا الموسم بشكل طيب هذا العام، لكن هذا أمر مسموح به وطبيعي".

وأردف: "جميعهم بشر، وجميعنا كنا في نفس الموقف كلاعبين، والانتقادات يجب أن ترفع مستواهم فقط، لقد رأينا تحول عظيم ضد أياكس".

وأكمل: "على مستوى فردي فان دايك عاد لأفضل مستوياته، وصلاح هو أكثر من صنع الفرص في الدوري وأوروبا".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد فاز على أياكس بهدفين لهدف ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.