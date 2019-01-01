كاريجر: أتمنى عودة كوتينيو

جيمي كاريجر يبدي استعداده لعودة نجم برشلونة فيليبي كوتينيو إلى ليفربول

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال أسطورة ليفربول جيمي كاريجر إنه يتمنى عودة النجم الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى الريدز.

وكان كوتينيو قد انتقل إلى برشلونة شتاء العام 2018 قادمًا من ليفربول مقابل حوالي 165 مليون يورو بحساب الإضافات.

ولكنه لم ينجح في التأقلم على أسلوب اللعب في برشلونة، مما جعله قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 24, 2019

وحول ذلك، قال جيمي كاريجر إنه لا يمانع في عودة كوتينيو إلى ليفربول مرة أخرى، بل إنه يتمنى حدوث ذلك.

وأضاف: "كوتينيو لاعب كبير وأعطى ليفربول كثيرًا، هنا سيكون قادرًا على استعادة بريقه مما سيفيده ويفيد الفريق معًا"

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يذكر أن فيليبي كوتينيو كان قد حقق في هذا الصيف لقب كوبا أمريكا 2019 مع المنتخب البرازيلي في بطولة كان أحد أهم لاعبيها.