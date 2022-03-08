كارنا سولشاير: مهاجمة مانشستر يونايتد المراهقة التي تريد "أن تصبح مشهورة بمفردها"

كان الجو باردًا في ظهيرة يناير وكان هناك وجه مشهور في المنزل في بريدجواتر يونايتد.

كان النادي قد تعادل مع مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي للسيدات، ومع مرور 88 دقيقة من المباراة، كان اليوم سيتحول إلى يوم لا ينسى للزوار والضيوف.

كان هناك اسم مألوف يستعد للدخول إلى الملعب، وهو الاسم الذي حضر الوجه الشهير بين الجمهور لمشاهدته.

كانت كارنا سولشاير، المهاجمة البالغة من العمر 18 عامًا، التي ظهرت لأول مرة أمام والديها، أولي وسيلجي.

ربما ترك والدها منصبه كمدير فني لفريق مانشستر يونايتد للرجال في أواخر نوفمبر، لكنه كان حاضرًا في كل مباراة من مباريات كارنا رفقة أكاديمية يونايتد منذ ذلك الحين.

ومع ذلك، فإن ظهور سولشاير لأول مرة في بداية عام 2022 لم يتم فقط لأنها تحمل اسمًا مشهورًا.

مع 14 هدفًا في 14 مباراة في الدوري مع فريق تحت 21 عامًا هذا الموسم ، بالإضافة إلى هدف في فوز يونايتد 5-0 في نصف نهائي كأس الدوري الممتاز للسيدات على أستون فيلا ، كان هذا مستحقًا.

مارك سكينر المدير الفني صرح للصحفيين بعد ظهورها الأول: "لم يكن ذلك هدية لكارنا، كانت تستحقه من أدائها [ضد أستون فيلا]. مبروك لها".

وأضاف: "من الواضح أن لديها أبًا مشهورًا=، لكنها تريد أن تصبح مشهورة بحد ذاتها".

يمكن تتبع خطوات سولشاير الأولى في كرة القدم إلى نفس مكان والدها، مع أحد أندية الهواة في بلدة كريستيانسوند الصغيرة على الساحل الغربي للنرويج.

في الواقع، هي ثالث خريجة من ذلك النادي ترتدي ألوان مانشستر يونايتد الشهيرة، مع توقيع حارسة المرمى أورورا ميكالسن أيضًا لمدة عام في 2019.

قال رئيس مجلس الإدارة جون ماريوس ديبفيك في تصريحات خاصة لـ"GOAL": "نحن منظمون جيدًا، ولدينا دائمًا الكثير من المدربين والموهوبين، لذا فهو نادٍ جيد جدًا، مع إرث عظيم جدًا!".

يعرف ديبفيك جيدًا أحدث قصص نجاح ناديه، لقد كان حول النادي منذ ما يقرب من 15 عامًا، ولعبت ابنته مع سولشاير في فرق الشباب.

كان مساعدًا للفريق أيضًا ، الذي انضمت إليه سولشاير "على الأرجح بمجرد تمكنها من الجري"، كما يمزح.

يوضح ديبفيك: "كان من الواضح لنا مبكرًا جدًا أن كارنا لديها موهبة خاصة، لقد كانت بالفعل هدافةً مذهلة، واستفادت منه فرقها بالطبع، كانت دائما جيدة جدا في المراوغة، منذ وقت مبكر كان بإمكانها المراوغة اثنين أو ثلاثة من الخصوم وتسجيل هدف".

وأكمل: "بالطبع، عندما يكون لديك مهاجم مشهور مثل والدك، فلا بد أنه كان له تأثير كبير على تطورها وكيف طورت مهاراتها، بالتأكيد".

وأردف: "كان لديها بالتأكيد طريقة رائعة في التدريب وتطوير مهاراتها التقنية، وهو ما كان أهم سماتها عندما كانت صغيرة".

وأكمل: "كنادي، نود أن نقول إننا فخورون وسعداء للغاية بما يحدث مع كارنا".

غالبًا ما كانت تلعب في خط الهجوم 4-4-2 وهي أصغر في العمر، وقد انتقلت سولشاير الآن للعب أكثر على الجناح، لكنها لم تفقد لمستها القاتلة.

قال سكينر في وقت سابق من هذا الموسم: "ما تملكه، وأريد أن أتأكد من أن أولي يحاول نقل هذه الأسرار، هو قدرة رائعة على الإنهاء، إنها تتمتع بالهدوء في تلك المواقف وتجد المساحات المناسبة لإنهاء الهجمات".

The latest player to make her United first-team bow: Karna Solskjaer 🇳🇴👏#MUWomen | #WomensFACup pic.twitter.com/HKhhugMDj1 — Manchester United Women (@ManUtdWomen) January 31, 2022

وأضاف: "إنها شخصية هادئة تمامًا وأعتقد أن هذا سيستغرق القليل من الوقت حتى تكون داخل وحول ذلك، وتثق بنفسها وتؤمن بها".

يتذكر ديبفيك شخصية مماثلة ، واصفًا سولشاير بأنها لا "تثير ضجة كبيرة حول نفسها".

من المؤكد أن اسمها يجذب الكثير من الاهتمام، لأنها تتطلع إلى ترك بصمتها في مانشستر. كيف، سوف يتطلع يونايتد لإدارة ذلك؟

قال سكينر: "مما أعرفه عن كارنا ، فهي شخصية احترافية رائعة، ما أريد فعله هو التأكد من إبراز تلك الشخصية، التي نعلم جميعًا أنها تتمتع بها".

وأكمل: "نحن نحاول إيجاد المستوى المناسب واللحظة المناسبة لكل مشاركة، لكن لديها خلفية رائعة، وأناسًا رائعين في معسكرها، سنوازن كل ذلك بشكل صحيح وفعال حسب الحاجة للوقت".

في سن 18، دخلت كارنا التاريخ بالفعل كجزء من أول ثنائي من الأب وابنته يلعبان لصالح مانشستر يونايتد.

ما التالي؟ سيكون من المثير معرفة ذلك.