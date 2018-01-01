رومينيجه ينفي رحيل هوملز في يناير عن بايرن ميونخ

كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ ينفي أن يرحل لاعبه ماتيس هومليز في يناير المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نفى كارل هاينز رومينيجه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الأخبار المنتشرة حول امكانية رحيل اللاعب ماتيس هوملز عن صفوف الفريق.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها رومينجيه ومعه حسن صالحميدزيتش المدير الرياضي للنادي، وأكدا فيها أن اللاعب باقٍ مع بايرن ميونخ.

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وقال رومينيجه: "لقد خضت محادثة مع هوملز منذ أيام قليلة، وسيلعب لبايرن ميونخ في النصف الثاني من الموسم، ذلك أمر أستطيع تأكيده لكم".

وأضاف صالحميدزيتش: "لقد تحدثنا مع ماتيس هوملز، لقد كانت محادثة جيدة، فهو يشعر بالسعادة في ميونخ، لكن هذا أمرًا طبيعيًا ويحدث عندما لا يلعب لاعبًا ما بشكل مستمر، لابد أن تكون هناك محادثة".

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وأكمل: "ماتيس أراد الحديث معنا، لقد شرح لنا وجهة نظره، وقمنا نحن بدورنا بشرح وجهة نظرنا له، أعتقد أننا وصلنا في النهاية لوجهة نظر مشتركة".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن اللاعب مطلوب في تشيلسي وتوتنهام خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعدما أصبح اعتماد المدير الفني الكرواتي لبايرن ميونخ نيكو كوفاتش شبه معدوم.