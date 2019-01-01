الوحدة يُعلن نهاية مسيرة كارليتوس مع الفريق

مدير الفريق كشف الأمر في تصريحات تلفزية

أعلن الوحدة الإماراتي نهاية مسيرة مهاجمه الإسباني كارليتوس مع الفريق، ذلك على لسان مدير الكرة بالنادي "عبد السلام جمعة".

وكان الوحدة قد أعلن في وقت سابق اليوم تعاقده مع الكوري الجنوبي لي ميونج جوو من فريق سيؤول، إذ وقع اللاعب على عقد يمتد لموسمين ونصف.

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وتحدث عبد السلام جمعة قبل مباراة الوحدة أمام الجزيرة في دور الـ16 من كأس رئيس الدولة الإماراتي مؤكدًا أمنياته التوفيق للاعب الجديد وكاشفًا عن أنه سيحل بدلًا من كارليتوس.

إذ قال "أتمنى التوفيق للاعب الجديد لي ميونج جوو في المرحلة القادمة، سيتم قيده في قائمة الوحدة بدلًا من المهاجم الإسباني كارليتوس، فالتوجه وحسب التقييم الفني للاعب يسير نحو عدم استمراره مع الفريق".

يُشار لأن الكوري الجنوبي صاحب الـ29 عامًا سبق له تمثيل العين حين ضمه من بوهانج ستيلرز صيف 2014 وقد استمر معه حتى نهاية عقده في يونيو 2017 حين انتقل في صفقة انتقال حر إلى فريق سيؤول الكوري الجنوبي والذي استمر معه حتى انتقاله للوحدة، وقد قضى الـ18 شهرًا الأخيرة مع فريق آسان معارًا من سيؤول.

وقد لعب لي ميونج جوو 103 مباراة مع العين سجل خلالها 9 أهداف وصنع 14 هدفًا، وقد تُوج معه بلقب الدوري الإماراتي موسم 2014-2015.