كارلوس يكشف عن رأيه في موسم الريال الصعب والصفقات الجديدة

على الرغم من الفشل الذريع لحملة ريال مدريد الموسم المنقضي، إلا أن الظهير الأيسر التاريخي للنادي روبرتو كارلوس، يرى أن موسم اللوس بلانكوس لم يختلف كثيرًا عن موسم العدو الأزلي برشلونة.

وتقمص صاحب التسديدة المخالفة لقوانين الفيزياء، دور المحامي عن رئيس النادي الملكي، مُصرًا على أنه لا يوجد داع للقلق على مستقبل الفريق، ليس لأن الإدارة تعاقدات مع دماء جديدة وما زالت تُخطط لضم آخرين، بل بحسب قوله "لأنه من السهل الفوز بالليجا".

وقال مدرب فريق الريال كاستيا في مقابلة مع صحيفة "ماركا" أثناء زيارته لمصنع خمور "لقد حقق الفريق الكثير (بطولات)، وقد حان وقت إعطاء مساحة للآخرين لأنه من المستحيل أن تفوز على طول الخط، مع ذلك. في موسم صعب للغاية بالنسبة لنا، بالكاد فزنا مثل برشلونة وليفربول لأننا أيضًا أبطال العالم وهذا ليس بالشيء البسيط، والآن حان وقت التفكير في الموسم المقبل".

وعن رأيه فيما إذا كان التركيز سينصب على الفوز بالليجا أكثر من الأبطال وكأس ملك إسبانيا كما أشار المدرب زين الدين زيدان في أكثر من مقابلة صحافية، قال "مع وصول اللاعبين الجُدد يمكننا التحضير أيضًا لدوري الأبطال والكأس. وأعتقد أن الفوز بالدوري أصبح أسهل بعد الفوز بلقب الأبطال عدة مرات".

وأضاف "صحيح ليفربول فاز بالبطولة، لكننا سنصبح أقوى، مشكلتنا الآن أننا اعتدنا على الفوز بالأبطال ونسينا الفوز بالدوري، لقد فاز زيدان بالأبطال 3 مرات متتالية، ولهذا يريد العودة للدوري مرة أخرى".

في الوقت ذاته، كشف عن رأيه في الصفقات الجديد التي أبرمها النادي، قائلاً "البعض قد يغادر، لكن 80% من اللاعبين لن يغادرون، لذا من الطبيعي أن يتعاقد النادي مع لاعبين جدد، لكن لا ننسى أنه يوجد فريق ناجح يمكنه القيام بأشياء كثيرة، يوفيتش قدم مستوى جيد للغاية وسيأتي ليلعب بعقلية الفوز المعروفة عن ريال مدريد".

وتابع "يمكنه اللعب بجانب كريم بنزيمة، كما يمكن لأي لاعب في مدريد اللعب مع آخر، وقد يبدأ أي مباراة بجانب بنزيمة. هل هازارد جالاكتيكوس؟ بالتأكيد إنه من أفضل اللاعبين وحاسم جدًا".

وختم بالحديث عن المقارنة بينه وبين مارسيلو ورأيه في أفضل ظهير أيسر على مر العصور، بقوله "لم أنتقده، وهناك مختلفون تمامًا، كنت أكثر حذرًا أما هو لاعب بجودة عالية خصوصًا في التحكم بالكرة، وفاز بالأبطال أكثر مني، ومن سوء حظه أنه لن يشارك في كوبا أمريكا".

"أفضل ظهير أيسر؟ بالنسبة لي باولو مالديني، الذي لم يكتف باللعب في مركز الظهير الأيسر، كنت من أشد المعجبين ببرانكو بسبب تصويباته القوية ومثلي برازيلي، لكن مالديني كان مثلي الأعلى".