لاعب آرسنال السابق على رادار الأهلي وإبراهيموفيتش قد يعرقل الصفقة

هل ينجح الأهلي التعاقد مع كارلوس فيلا؟

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

قرر النادي الأهلي، الدخول في مفاوضات مع المكسيكي كارلوس فيلا، لاعب فريق لوس أنجلوس الأمريكي، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كارلوس فيلا سبق له ولعب في صفوف فريق أرسنال الإنجليزي، قبل رحيله إلى سيلتا فيجو الإسباني ولعب أيضًا في أوساسونا وريال سويسداد الإسبانيان، ووست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الأهلي بقيادة كريستيان جروس، يرغب في التعاقد مع كارلوس فيلا، جناح لوس أنجلوس الأمريكي.

جروس يرغب في التعاقد مع اللاعب المكسيكي، لقدرته على خلق الفرص، ليشكل ثنائي هجومي قوي مع السوري عمر السومة هداف الفريق.

صالح المحمدي: لم أرفض العمل مع جروس وكنت أخشى اللاعبين

المدرب السويسري كان قد اشترط على إدارة الأهلي، أن يتم التعاقد مع 3 لاعبين أجانب من اختياره في الشتاء، لمساعدة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية.

ويبقى النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، هو المتحكم في الصفقة، حيث في حالة رحيله، ستزداد رغبة فيلا في البقاء في الولايات المتحدة، لمواصلة التألق.

فيلا يتصدر قائمة هدافي الدوري الأمريكي برصيد 34 هدفًا، بفارق أربعة أهداف عن إبراهيموفيتش صاحب المركز الثاني.

الأهلي أعلن عن التعاقد مع جروس، خلفًا للمدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني الذي تمت إقالته مؤخرًا.