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يستعد ليونيل ميسي للعودة إلى ملعب لا بومبونيرا في ظهور أخير إلى جانب صديقه المقرب منذ سنوات طويلة وزميله السابق في المنتخب الأرجنتيني كارلوس تيفيز. وأكد المهاجم الأسطوري، الملقب بمحبة «الأباتشي»، رسميًا أن نجم إنتر ميامي سيكون ضيف الشرف الأبرز في مباراة تكريمه التي طال انتظارها، والمقررة الشهر المقبل.

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لمّ شمل أسطوري في لا بومبونيرا

يستعد عالم كرة القدم لأمسية مؤثرة في بوينس آيرس، حيث يُسدل تيفيز الستار رسميًا على مسيرته الحافلة. ورغم أن مهاجم مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي السابق اعتزل كرة القدم الاحترافية قبل خمس سنوات، فإن مباراة تكريمه الرسمية تأجلت حتى الآن.

وبلغ الترقب للحدث مستوى جديدًا بعد تأكيد مشاركة ميسي في المباراة، المقرر إقامتها في 20 ديسمبر على الملعب الشهير لنادي بوكا جونيورز.

وبالنسبة إلى جماهير بوكا الوفية، يضفي حضور أعظم لاعب في التاريخ مزيدًا من الهيبة على مناسبة تاريخية في الأساس. وأكد تيفيز الخبر بنفسه، ليضمن للجماهير مشاهدة لمّ شمل الثنائي الذي اشتهر بقيادة هجوم الأرجنتين في كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. وانتشر الإعلان على نطاق أوسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أُشير إلى أن ميسي سيشارك في مباراة اعتزال تيفيز يوم 20 ديسمبر، ما يمنح الجماهير فرصة نادرة لرؤية صانع الألعاب الأسطوري مجددًا على الأراضي الأرجنتينية.

الاحتفال بعام لا يُنسى لبوكا

لا يمكن أن يكون توقيت فعالية «وداعًا أباتشي» أكثر مثالية لجماهير بوكا جونيورز، إذ يعيش النادي حاليًا فترة نجاح هائل محليًا وقاريًا، بعدما ضمن بالفعل صدارة جدول الترتيب التراكمي السنوي وتُوّج بلقب كوبا سودأمريكانا.

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ومع استمرار الفريق في المنافسة على لقب كأس الأرجنتين واستعداده لخوض الدور ربع النهائي من بطولة الكلاوسورا، تأتي مباراة التكريم بمثابة ختام احتفالي لموسم 2026 الذي كان ناجحًا بشكل لافت للنادي.

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ويضمن انضمام ميسي إلى قائمة المشاركين امتلاء الملعب عن آخره. ورغم ابتعاد الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات عن الساحة الدولية مع منتخب الأرجنتين، تظل فرصة رؤيته مرتديًا قميص اللعب في لا بومبونيرا عامل جذب كبيرًا للجماهير المحلية. وتمثل المباراة جسرًا بين حقبتين، إذ تحتفي بتيفيز بوصفه أيقونة النادي في العصر الحديث، وتستضيف في الوقت نفسه ميسي الظاهرة العالمية.

تفاصيل مباراة تكريم الأباتشي

ورغم أن ميسي هو بلا شك عامل الجذب الأبرز، فإن المباراة تهدف في جوهرها إلى تكريم الإسهام الهائل لتيفيز مع بوكا جونيورز عبر فترات متعددة. فقد أحرز المهاجم ألقابًا عديدة مع النادي، من بينها كوبا ليبرتادوريس، ولا يزال واحدًا من أكثر الشخصيات المحبوبة في تاريخه الحديث.

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وبينما يطارد النادي لقبًا سابعًا محتملًا في عام ميلادي واحد، تمنح مباراة التكريم لحظة تأمل في مسيرة لاعب جسّد صلابة حي بوكا وشغفه طوال رحلته الاحترافية.

وتجري الاستعدادات حاليًا على قدم وساق لهذا العرض المنتظر في ديسمبر، وسط توقعات بإقبال كبير على التذاكر مع تسابق الجماهير لمشاهدة الأيقونتين معًا على أرض الملعب للمرة الأخيرة. وستكون المباراة الوداع النهائي لتيفيز، الذي اتجه إلى التدريب منذ اعتزاله اللعب، وفقًا لما أوردته شبكة TyC Sports.