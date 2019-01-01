كارلوس إدواردو يتحدث عن إصابته ومواجهة العين الإماراتي

إدواردو يكشف عن إصابته وابتعاده عن مران الهلال

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث البرازيلي كارلوس إدواردو، قائد فريق الهلال السعودي، عن مواجهة العين الإماراتي الصعبة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

ويواجه الهلال السعودي نظيره العين الإماراتي، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا غدًا الإثنين لحسم التأهل.

وقال إدواردو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "لم أشارك في أي مران قبل مواجهة العين، أنا أعاني من الإصابة في الوقت الحالي".

وأضاف: "الفريق عانى بشكل كامل في الفترة الأخيرة، بسبب انخفاض المستوى، ونسعى لحسم الأمور غدًا أمام العين، للتأهل للدور المقبل".

وتابع إدواردو: "الأجوار داخل غرفة خلع الملابس لفريق الهلال رائعة للغاية، وجميع اللاعبين يتمنون تحقيق نتيجة إيجابية أمام العين غدًا".

إقرأ أيضًا - ساسي: الزمالك قادر على تجاوز النجم وأشكر رئيس النادي

ويأتي الهلال في المركز الثاني في ترتيب مجموعته حيث يسعى لخطف الفوز على العين من أجل الصعود للدور الثاني من البطولة.