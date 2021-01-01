خاص - فيديو | إدواردو يتحدث عن معاناته ومساعدته للفقراء والخماسية التي غيرت مسيرته

نجم شباب الأهلي حل ضيفًا على جول النسخة العربية، إليكم الجزء الثاني من الحوار

أجرى كارلوس إدواردو نجم هجوم شباب الأهلي الإماراتي حوارًا خاصًا مع جول النسخة العربية كشف خلاله عن معاناته في الصغر، وكذلك عن المباراة التي غيرت مسيرته الكروية تمامًا.

نجم الهلال السابق الذي رحل عنه نهاية الموسم الماضي ليبدأ تجربة جديدة في الدوري الإماراتي تحدث خلال هذا الجزء عن مسيرته الصعبة وعمله الإنساني وعلاقته بوالد زوجته، النجم البرازيلي بيبيتو، الذي كان حديث العالم أجمع في كأس العالم 1994 حين شكل ثنائيًا رائعًا مع زميله الهداف روماريو.

نشرنا في وقت سابق الجزء الأول، ونستعرض في السطور التالية الجزء الثاني من حوار كارلوس إدواردو الخاص مع جول النسخة العربية ..

حدثنا عن طفولتك، علمنا أنك كنت تستيقظ في الساعة الثالثة فجرًا كل يوم من أجل العمل.

كانت لحظات جيدة، لأنني كنت أساعد والدي في العمل، وكذلك والدتي وإخوتي في المنزل، هذه ذكريات رائعة بالنسبة لي، كنت استيقظ في الثالثة فجرًا وأذهب للعمل مع والدي حتى الساعة 11 ظهرًا، ثم أذهب إلى المدرسة، وبعدها ألعب كرة القدم مع زملائي.

كنت أشعر أن عليّ مسؤولية مساعدة أهلي أولًا، ثم بعد ذلك أذهب للاستمتاع بممارسة كرة القدم.

ألم يكن الوضع صعبًا؟

نعم بالتأكيد كنت أعمل طوال اليوم وأنا في عمر الثامنة، بداية اليوم مع والدي حتى الساعة 11، ثم أذهب للمدرسة حتى الساعة الخامسة مساءً، ومن ثم أذهب للعب كرة القدم، وهذه كانت أفضل لحظة في اليوم.

سمعنا أنك قمت ذات مرة بمساعدة امرأة في نقل بعض الأشياء من منزلها، لكنها لم تكافئك في النهاية.

رد ضاحكًا: نعم، منحتني فقط بعض الأطعمة والماء، لكنني حقًا فخور بهذا الموقف.

بدأت مسيرتك في نادي ديسبورتيفو البرازيلي، حدثنا عن تلك البداية.

هو ليس نادٍ صغير، بل أنه أحد أكبر الأندية، لكنه ليس لديه فريقًا محترفًا في كرة القدم، فقط يقوم مسؤولوه باكتشاف اللاعبين الموهوبين، ثم يقوم ببيعهم، هو أحد الأندية الرائدة في الاستثمار بهذه الطريقة، وأنا تطورت به كثيرًا.

بعد ذلك انتقلت إلى نادي بورتو ثم إلى فرنسا، حتى أنك أحرزت خمسة أهداف في مباراة واحدة، كيف كان ذلك؟

والدي أعطاني كل شيء في ذلك اليوم، فلم يكن الأمر سهلًا، لأنني كنت ألعب في مركز رقم 8 بنادي نيس الفرنسي، ولم يكن سهلًا أن تسجل خمسة أهداف في الدوري الفرنسي، هذا جعلني أدخل التاريخ من أوسع أبوابه، هذا اليوم لا يُنسى أبدًا.

هذه الأهداف الخمس ساهمت في شهرتك وفي جعلك مرشحًا للانضمام لأندية كبيرة أخرى، وكانت بوابة انضمام للهلال.

نعم هذا صحيحًا، بعد هذه الأهداف، بدأ العالم كله يعرفني، وقمت بإجراء حوارات مع وسائل الإعلام من بلدان مختلفة.

نراك كثيرًا ترتدي الملابس الشعبية في السعودية والإمارات، وتستمع للأغاني السعودية، ما السر وراء ذلك؟

هذا الأمر جيد بالنسبة لي، لا أرتديه فقط ليسخر مني زملائي، وإنما لإظهار احترامي للثقافة العربية والديانة هنا.

هل حقًا تلقيت من أحد الجماهير هدية آيفون ذهبي وأسد؟

نعم، فعل ذلك أحد الجماهير، بعث لي رسالة، أخبرني بها أنه يريد منحي آيفون من الذهب، تفاجأت به، حتى الآن الهاتف معي، لكنني لا استعمله، لأنه لا يمكنني أن استعمل مثل هذه الأشياء في البرازيل (ضاحكًا).

مشجع آخر أهداني أسدًا، لكنني لم أستطع الاحتفاظ به لأكثر من أسبوع، لأنه خرب أريكتي.

أنت حريص على مساعدة المحتاجين، ليس في حدود منطقتك فقط، إنما وصلت إلى إفريقيا، حدثنا عن هذا الجانب الإنساني.

أنا وزوجتي لدينا مشروع إنساني، الآن هو توقف بسبب جائحة كورونا، وأعتقد أن سيكون جاهزًا بعد عام من الآن، هذا المشروع قريب لقلبي أن وزوجتي، أتمنى أن نبدأه بعد سنة من الآن.

على ماذا سيقوم المشروع؟

سنساعد الأطفال على الذهاب للمدارس، وسنوفر لهم الطعام المناسب والتعليم الجيد والعلاج كذلك، وأشياء من هذا القبيل.

زوجتك هي ابنة النجم بيبيتو، الذي احتفل بها في المونديال، كيف هي علاقتك به؟

بيبيتو كوالدي، هو رجل رائع وصاحب قلب مميز، حقًا أتحدث معه كوالدي.

هل تتحدثان عن كرة القدم؟

نعم، أتحدث معه كثيرًا عن كرة القدم، لأنه يعشقها، وعقب كل مباراة يتحدث معي عنها، ويوجه لي النصائح ويساعدني كثيرًا.

هل جاء للسعودية لمشاهدة مبارياتك من الملعب؟

لا لم يحدث، فعل ذلك فقط في الإمارات، وإن كان قد سبق له اللعب في الدوري السعودي لمدة شهر واحد فقط، ثم رحل بعدها.