إدواردو: الهلال جاهز للفوز على فريق جيسوس

إدواردو يؤكد على أن جيسوس عمل على تطوير الهلال خلال الفترة القصيرة التي قاده فيها.

أكد البرازيلي كارلوس إدواردو، صانع ألعاب فريق نادي الهلال السعودي، على أن المدرب البرتغالي جورج جيسوس، قدم الكثير للزعيم، بالرغم من عدم استمراره لفترة طويلة مع الموج الأزرق.

جيسوس يتولى مهمة تدريب فريق فلامنجو البرازيلي، حيث ينتظر الفائز من مباراة الهلال السعودي والترجي التونسي، لمواجهته في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

إدواردو قال خلال تصريحات لصحيفة "جلوبو" البرازيلية: "جيسوس طور أمور عديدة داخل نادي الهلال، على مستوى التغذية أو وسائل التدريب والوقاية من الإصابات".

اللاعب البرازيلي تابع: "كل شخص داخل نادي الهلال، شعر بأهمية تواجد جيسوس وقيمته الكبيرة، خلال فترة تواجده داخل جدران الزعيم".

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كارلوس إدواردو أردف: "فلامنجو فريق له طابع أوروبي، ولكنني واثق في قدرة الهلال على هزيمته، حال مواجهته في نصف النهائي، لأن المباراة ستكون بين 11 لاعب ضد 11 آخرين".

واختتم إدواردو تصريحاته قائلًا: "أنا سعيد باللعب للهلال، وهدفي التألق مع الهلال في كأس العالم للأندية، وأن أشارك بشكل أساسي الفترة المقبلة".

الهلال يفتتح مبارياته في كأس العالم للأندية، عندما يواجه الترجي التونسي، مساء يوم السبت المقبل، في ربع نهائي المونديال.