إدواردو: أسعى لمواصلة الإنجازات مع الهلال في موسمي الخامس

كارلوس إدواردو يتحدث عن أهدافه مع الهلال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدى البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب وسط فريق نادي الهلال السعودي، سعادته لبداية موسمه الخامس رفقة الزعيم، متحدثًا عن فضل ناديه عليه.

كارلوس إدواردو كان انتقل إلى صفوف الهلال من بورتو البرتغالي موسم 2014/2015، ليصبح واحدًا من العناصر الأساسية للفريق الأزرق.

إدواردو قال خلال تصريحات لصحيفة "terra" البرازيلية: "يسعدني خوض الموسم الخامس لي مع الهلال، الذي لديه الكثير من التاريخ ومنحني الكثير في حياتي المهنية كلاعب كرة قدم".

البرازيلي تابع: "نحارب دائمًا في الهلال على الألقاب، وأهدافنا لن تختلف هذا العام، حيث سنحارب على جميع الألقاب التي سنشارك فيها".

كارلوس إدواردو أردف: "تمكنت من صنع التاريخ هنا في الهلال، من خلال العمل الجاد والكفاح والفوز بالألقاب وتحقيق العديد من الأهداف".

وواصل: "أريد الاستمرار في القيام بهذا الأمر رفقة الهلال، ويمكنني مساعدة النادي بكل الطرق، وسأكافح وأعمل بجد هذا العام في الفريق، لنتمكن في الفوز وتحقيق الانتصارات".

الهلال حقق الفوز في أولى مبارياته بالدوري السعودي للمحترفين على أبها، حيث يستعد لمواجهة الرائد يوم السبت المقبل.