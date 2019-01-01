كارفخال ينتقد أداء ريال مدريد بعد التقدم بثلاثية على غرناطة

3 نقاط هامة لريال تضعه على صدارة الدوري

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

تحدث داني كارفخال مدافع ريال مدريد، عقب فوز فريقه على غرناطة 4/2، في الجولة الثامنة من عمر الدوري الإسباني.

ريال نجح في التقدم بثلاثية سجلها كريم بنزيما، لوكاس مورديتش وإدين هازارد، قبل أن يسجل الضيوف هدفين ويقتربوا من التعادل.

خاميس رودريجيز نجح في حسم الفوز للميرينجي بالدقيقة 90، لينجح أصحاب الأرض في الخروج بالثلاث نقاط.

كارفخال قال بعد المباراة:"لا يجب علينا المعاناة بهذه الطريقة بعد التقدم 3/0، يجب تصحيح الأوضاع والسيطرة على الأمور بشكل أكبر".

وأضاف:"نحن نفقد الكثير من النقاط في الفترة الأخيرة، وندع الموقف يهرب منا بطريقة غريبة، الحسم أمر ضروري جداً في المباريات القادمة".

تسجيل هازارد:"أشهر بسعادة كبيرة جداً له، استحق هذا الهدف لأنه يعمل بجد منذ قدومه هنا".

اللعب كظهير أيسر:"سبق وأن قمت بهذا الدور مع سولاري، كان يمكنن التسجيل قبل نهاية المباراة من هذا المركز".

وأما فيديريكو فالفيردي فقال:"معلومات زيدان لي كانت واضحة بالضغط على الخصم الذي أمامي ونفذتها بنجاح، وسعيد بالفوز وانتزاع الصدارة".

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وعن معاناة فريقه:"هذه الأشياء تحدث في كرة القدم وعلينا الاستمرار على نفس النهج، وأما للنقد والهجوم علينا فهو غير منطقي لأننا على قمة الدوري الآن"

مستواه الفردي:"كانت واحدة من أفضل مبارياتي على الإطلاق، ولكن أحاول التعلم من زملائي والمدير الفني بكل مناسبة"

يذكر أن الفوز جعل ريال يحتل صدارة الدوري بـ18 نقطة، بفارق 4 نقاط عن غرناطة وأتلتيكو مدريد، مقابل 13 لبرشلونة الرابع.