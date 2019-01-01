كارفاليو: مورينيو يستشيط غضباً من الهزيمة

النجم البرتغالي يعمل حالياً مساعداً في مارسيليا

رفض ريكاردو كارفاليو، المدافع البرتغالي السابق ومساعد مدرب مارسيليا أندريه فيلاس بواش، المقارنة بين الأخير والمدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

كارفاليو اعتزل اللعب في 2017 وانضم للجهاز الفني لبواش في مارسيليا، ولكن التقارير تشير لتهديد لمنصبهما بعد الهزيمة الثقيلة من بي إس جي هذا الأسبوع.

وقال كارفاليو مع "ليكيب": "لا أحب المقارنات، حظيت بأعوام مميزة مع جوزيه وبواش، يجمعهما علاقة جيدة، ودائماً يتحدثان معاً، أندريه كان مهماً لمورينيو، ولكن قرر أن يصبح مدرباً هو الآخر".

وأضاف: "مورينيو يغضب سريعاً، والخسارة تجعله يستشيط غضباً لأنه لا يتقبلها، أندريه أيضاً، كلاهما تجمعهما الصراحة ويطلبان منك الكثير، ولكن مورينيو لا يعرف كيف يعيش مع الخسارة".

وختم: "بواش فيلسوف أكثر، ويقول ما يفكر فيه لأنه يعرف أن موقفه قد يتغير سريعاً، يتوقع الانتقادات ويطالبنا دوماً بالتحسن لأنه يؤمن أن الجهاز الفني هو أول من يتعرض للهجوم".

بواش: بالغت في الدفاع أمام باريس سان جيرمان

وسبق وعمل الثلاثي البرتغالي بواش، مورينيو، وكارفاليو معاً خلال فترتهم في صفوف تشيلسي من 2004 حتى 2007