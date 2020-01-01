كارفاخال: نبحث عن البقاء في صدارة الدوري الإسباني مع انطلاق الموسم

المدافع الإسباني يؤكد إصرار ريال مدريد على التتويج بالدوري مرة أخرى

أكد داني كارفاخال، مدافع ريال مدريد، أنّ رغبة الفريق هي الفوز بكل البطولات وتصدر الدوري الإسباني مبكرًا بهدف تحقيق اللقب مجددًا والتفوق على كل الخصوم.

ريال مدريد حصد لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي بعد نجاحه في قلب الطاولة على برشلونة عقب استكمال المسابقة في يونيو.

وقال كارفاخال في حوار مع قناة ريال مدريد الرسمية: "هدفنا في الموسم الجديد المحاربة لأجل الفوز بكل شيء والأهم الحفاظ على لقب الدوري الإسباني وتحقيقه مرة أخرى".

المزيد من الفرق

وتابع: "على المستوى الشخصي أشعر بأنني في أفضل أحوالي، كما حصلت على قسط مناسب من الراحة خلال فترة الصيف لأكون جاهزًا للموسم الجديد. بجانب أنني أنتظر مولودًا جديدًا".

ظهير ريال مدريد أشار إلى أنّ الفريق في أفضل أحواله خلال الفترة التحضيرية للموسم الجديد والجميع يعمل بجد واجتهاد لأجل الوصول لمباراة ريال سوسييداد بأفضل مستويات ممكنة.

واختتم: "علينا حصد العديد من النقاط قبل التوقف الدولي المقبل في أكتوبر، أتمنى الفوز في 5 أو 6 مباريات وتصدر الدوري مبكرًا بهدف الوصول إلى مارس والفريق قادر على المنافسة لحصد جميع البطولات".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد لم يحقق الدوري سوى 3 مرات فقط منذ سيطرة برشلونة المحلية مع انطلاق موسم 2008-2009 تحت قيادة بيب جوارديولا.