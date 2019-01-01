كارفاخال: أتشوق لخوض الكلاسيكو ومبابي يستحق ريال مدريد

تعرف على تصريحات كارفاخال حول الكلاسيكو ومبابي وبيل

أكد داني كارفاخال، لاعب ريال مدريد، أنّ فريقه لا يهتم بالأخبار المتعلقة بتأجيل الكلاسيكو أو الأزمات الأمنية في إقليم كتالونيا مشيرًا إلى أنّ هدفه الفوز فقط في اللقاء.

جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الكتالوني، نفى وجود أي خطة لتأجيل الكلاسيكو مرة أخرى.

وقال كارفاخال في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "نحن هادئون فيما يتعلق بالأزمة الأمنية للمباراة ونتمنى فقط ضمن السلامة للجميع. سوف نلعب في أي مكان يحددونه وتركيزنا الحالي على مواجهة فالنسيا وهي مباراة بنفس أهمية الكلاسيكو".

وتابع: "سوف نحصل على فترة راحة لساعات أقل من تلك التي يقضيها برشلونة مما يبرز ضرورة التركيز في مباراة فالنسيا ومحاولة الخروج بصورة جيدة والمحافظة على الحالة البدنية للكلاسيكو".

الظهير الأيمن للملكي تحدث عن أزمة جاريث بيل واحتفاله المسيء لريال مدريد بقوله: "لقد منحت وسائل الإعلام الخبر اهتمامًا أكبر من حجمه، نحن لا نبالي بما حدث والجميع يحب بيل".

واختتم: "كيليان مبابي أحد أفضل اللاعبين في العالم وسوف يكون أمرًا رائعًا قدومه إلى ريال مدريد حيث الأفضل دائمًا يتواجدون".

جدير بالذكر أنّ المدرب زين الدين زيدان أكد في تصريحات سابقة أنّ حلم مبابي هو اللعب لصالح ريال مدريد.