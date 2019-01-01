كارفاخال: الفترة التحضيرية لا تعكس قوة ريال مدريد

تعرف على تصريحات كارفاخال حول ازمات ريال مدريد خلال الفترة التحضيرية

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد داني كارفاخال، مدافع ريال مدريد، أن المدير الفني للملكي، زين الدين زيدان، وصل إلى قمة استعداده مشيرًا إلى أن الفترة التحضيرية لا تعكس شكل الفريق.

زيدان عاد لتدريب الملكي بعد غياب 9 أشهر وذلك عقب خروج الفريق من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وانتهاء فرصه في الفوز بالليجا.

وقال كارفاخال في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "زيدان جزء أساسي من ريال مدريد سواء في فترته كلاعب أو مدرب وأتمنى أنّ يقدم الأفضل في ولايته الثانية أيضًا".

وتابع: "المدرب مستعد أكثر من أي وقت سبق والآن يمتلك خبرات أكبر والجميع يحترمه ويثق به وهذه أول الطريق للوصول إلى تحقيق البطولات".

صاحب الـ 27 عامًا أشار إلى أنّ الفترة التحضيرية في الموسم لا تعكس شكل الفريق لأن زيدان يجرب العديد من العناصر والأفكار.

وأردف: "هدفنا أن نصل يوم 17 المقبل إلى أفضل ما لدينا مع انطلاق بطولة الدوري الإسباني ضد سيلتا فيجو لبداية الموسم بشكل مميز".

واختتم: "كل موسم يالنسبة لنا تحدي كبير ونحاول أن نستغل فترة الصيف للراحة لتكون انطلاقة جيدة نستطيع فيها جلب الألقاب".

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد لم يحقق سوى انتصار وحيد في الفترة التحضيرية جاء على حساب فناربخشه التركي.

كما تلقى الملكي أحد أكبر خسائره من أتلتيكو مدريد بسباعية نظيفة.