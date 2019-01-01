كارديف يوضح حقيقة رفضه تسديد قيمة صفقة سالا

حديث تعالى عن تراجع النادي الويلزي واحتاج من نانت

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح محمد دالمان، رئيس مجلس إدارة كارديف سيتي حقيقة التقارير التي تحدثت عن عدم تسديد ناديه لقيمة صفقة انتقال إيميليانو سالا من نانت.

وخرجت تقارير تتحدث عن مطالبة نانت لكارديف بدفع قيمة الدفعة الأولى من الصفقة، والتي تقدر في حدود ستة ملايين يورو من إجمالي 15 مليوناً.

وقال دالمان في حوار مع "ليكيب": "يمكن أن أؤكد فعلاً أننا لم نقم بعد بدفع الدفعة الأولى، نحن نتحدث عن موضوع حساس هنا".

وأكمل: "وصراحة، لا أريد قول المزيد الآن، أولاً بسبب أن الجثمان لم يتم استعادته بعد، يجب أن نظهر الاحترام للعائلة، هناك عملية جارية، ولا يزال الوقت مبكراً للحديث".

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وواصل: "سنقوم بالدفع في الوقت المناسب، لا أظن أن كارديف قابل أي شيء بمعنى أننا لن نقوم بتسديد القيمة".

وكانت الجهات المسؤولة عن عمليات الإنقاذ أعلنت انتشال جثة من حطام الطائرة الذي تم العثور عليه وإرسالها للطب الشرعي لتحديد هويتها في الساعات المقبلة.

يذكر أن قيمة الصفقة لن تذهب بالكامل لنانت لوجود جزء منه لمواطنه بوردو بحسب بنود الصفقة بين الناديين في الماضي.