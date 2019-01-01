الانتقالات
الدوري الإنجليزي الممتاز

كارديف يمتنع عن تسديد قيمة صفقة سالا لنانت ويلجأ للقضاء

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Getty/Goal composite
اللاعب لا يزال مصيره مجهولاً
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن كارديف سيتي عازم على رفع دعوة قضائية للحصول على تعويض مادي عن صفقة إيميليانو سالا بعد انتهاء التحقيقات الجارية وأنه لم يحول المبلغ المتفق عليه لنانت بعد.

وأعلن السلطات رسمياً توقف عمليات البحث عن سالا والطائرة التي كان يستقلها في طريقه إلى كارديف رغم المطالبات باستئناف عمليات البحث.

وذكرت "ديلي تيليجراف" أن كارديف سيتي أوقف عملية دفع المبلغ المتفق عليه، 15 مليون يورو، كثمن لصفقة انتقال سالا إلى نانت لحين انتهاء التحقيقات.

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وأفادت الصحيفة أن النادي ينتظر انتهاء التحقيقات رسمياً في القضية وسيرفع دعوى قضائية تطالب بتعويضه عن نفقات الصفقة بتهمة الإهمال الذي أدى للحادثة.

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وكشف التقرير أن التأمين سيتحمل فقط نصف قيمة الصفقة، بينما سيكون النادي ملزماً بتحمل ما يقارب 15 مليون يورو إضافية في شكل راتب وخسارة عقود الرعاية.

وأكد مصدر للصحيفة أن كارديف سيدفع مبلغاً عن الصفقة لنانت سيحدد قيمته بناء على التحقيقات، والتي يلوم فيها النادي الويلزي شركة الطيران والطيار في الكارثة.

وكان مدير النادي قد تحدث أن النادي سيكون مضطراً للتحرك في سوق الانتقالات من أجل تعويض سالا والنقص الحاد في خط هجومه من أجل تفادي الهبوط.

يذكر أن كارديف سيتي يحتل الترتيب الثامن عشر برصيد 19 نقطة بعد مرور 23 جولة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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