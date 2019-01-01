كارديف يبحث عن بديل سالا بعد اختفاء الطائرة

إدارة كارديف في موقف صعب بعد البحث عن بديل سالا أو انتظار عودة اللاعب

يبحث نادي كارديف سيتي على ضم مهاجم بديل بعد اختفاء إيمليانو سالا وعدم إيجاد حطام الطائرة أو جثة اللاعب.

سالا انضم إلى كارديف يوم الخميس الماضي وسافر منذ 3 أيام من فرنسا إلى ويلز ولكن طائرته اختفت فوق بحر المانش.

وقال المدير التنفيذي لكارديف سيتي، كين تشو، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "نحاول إدارة الموقف بكل الطرق الممكنة والتفكير في جميع الاحتمالات القائمة".

وتابع: "الأمر مرهق بدنيًا وذهنيًا لأنني أتولى مسئولية القيام بأربعة أو خمسة مهام مختلفة ومن الصعب التعامل مع الموقف ودراسة سوق الانتقالات بجانب الوقوف بجوار عائلة اللاعب والاطمئنان عليه".

تشو أكد أنّه تواصل مع المسئولين في الدوري الإنجليزي حول صعوبة التعامل مع الموقف وخاصة وأنّ سوق الانتقالات سوف يُغلق بعد 8 أيام ومن الصعب جلب بديل خلال هذه الفترة.

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كارديف يحتل المركز الـ 18 في ترتيب الدوري الإنجليزي وفي صراع خوفًا من الهبوط.

واختتم: "نحاول التركيز على سوق الانتقالات ومباراة أرسنال يوم الثلاثاء المقبل وأيضًا متابعة قضية سالا. الأمر مرهق للغاية ولا أدري إن كنا سنتمكن من جلب مهاجم خلال الفترة المتبقية أم لا".

وكانت دوائر البحث قد رجحت احتمالية وجود اللاعب على قيد الحياة وأنّ الطائرة لم تتحطم.