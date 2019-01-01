كارجير: ساري حول تشيلسي إلى آرسنال!

مدافع ليفربول المعتزل يفتح النار على مدرب تشيلسي ماوريسيو ساري بتصريح غريب

فيسبوك تويتر محمد عماد

انتقد مدافع ليفربول المعتزل جيمي كارجير المحلل التلفزيوني الأداء الذي قدمه تشيلسي أمام مضيفه مانشستر سيتي في المباراة التي استضافها ملعب الاتحاد والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بسداسية دون في الأسبوع السابع والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

بعد نهاية الشوط الأول برباعية دون شيء قال كارجير: "لقد تحول تشيلسي مع ساري إلى ما كان عليه آرسنال في آخر سبع أو ثماني سنوات، حيث أنه لم يكن يظهر بالشكل المطلوب في المباريات الكبيرة خارج أرضه".

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كما أضاف مدافع منتخل الأسود الثلاثة السابق حديثه وقال: "صحيح أن تشيلسي تعثر قبل ذلك، ولكننا لم نشاهد فريق بهذا الضعف من قبل".

يشار إلى أن المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري يخوض موسمه الأول في البريميرليج بعد خلافة مواطنه أنتونيو كونتي في تدريب البلوز.