كارثة كورونا .. مأزق قانوني يضع الأندية في موقف حرج

محامي رياضي يكشف عن التفاصيل القانونية لكارثة انتشار فيروس كورونا وتأثير ذلك على عقود اللاعبين.

كشف المحامي الرياضي نيك دي ماركو عن تفاصيل الوضع القانوني للنجوم الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري في ظل رغبة الأندية في استمرارهم لما بعد ذلك بسبب الوضع الحالي لفيروس كورونا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دي ماركو مع شبكة "سكاي سبورتس" وأكد خلالها أن حتى الاتحاد الدولي لكرة القدم لن يستطيع إجبار اللاعبين على الاستمرار لما بعد انتهاء عقودهم.

يأتي هذا في الوقت الذي اجتمع فيه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عدة مرات لبحث كيفية تجاوز الفترة الحالية واستكمال البطولات المعلقة في كافة أرجاء القارة العجوز.

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وقال دي ماركو: "بشكل قانوني من المستحيل إجبارهم على الاستمرار في اللعب بعد انتهاء عقودهم، لا يمكن لأي شخص أن يقوم بذلك حتى الاتحاد الدولي لكرة القدم".

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وأضاف: "لو كنت لاعب في نهاية عقدك مع ناديك وربما تكون تلك هي نهاية مسيرتك وفي حاجة لعقد لمدة موسم إضافي في أي مكان، لن تقبل أبدًا أن توقع على عقدًا جديدًا لعدة أسابيع".

وأردف: "الأمر سيتوقف على وضع كل لاعب على المستوى الفردي، لكن عندما تنتهي العقود فالقانون يسمح لهم بالرحيل بحرية تامة".

وطرح دي ماركو حلًا للأزمة وقال: "يمكن لكل لاعب أن يوقع على عقدًا جديدًا لمدة محدد للغاية حتى إنهاء الموسم ويوقع في الوقت نفسه على عقدًا يسمح له بالانضمام لفريق آخر لأي فترة يحددها الاتفاق، الأمر صعب بالفعل لكن لا توجد حلول سهلة لتلك الأزمات".

وأنهى تصريحاته: "تلك الأحداث سيكون لها الكثير من التأثير على الاقتصاد العالمي وبالتالي على اقتصاد الأندية وكرة القدم، لن نرى الأسعار الكبيرة السابقة، كذلك سيكون لها تأثيرًا كبيرًا على مرتبات اللاعبين".

جدير بالذكر أن العديد من الاقتراحات كانت قد ذكرت إمكانية استكمال ما تبقى من مباريات الموسم الجاري في الصيف المقبل، وهو الوقت الذي ستكون في عقود لاعبين أمثال ويليان ويان فيرتونخين وتوماس مونييه وديريس ميرتينس وإيدنسون كافاني وغيرهم.