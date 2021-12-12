كارثة في مانشستر يونايتد .. كورونا يهدد بإلغاء مباريات الفريق!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن وقوع العديد من الإصابات بفيروس كورونا في صفوف نادي مانشستر يونايتد في الساعات الماضية.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "مانشستر إيفينينج نيوز"، والتي ذكرت أن مصادرها داخل النادي هي التي أكدت تلك المعلومة لها.

وأوضحت الصحيفة أن كل من تم اكتشاف إصابته بفيروس كورونا صباح الأحد، تم إرساله إلى منزله قبل أن يخوض تدريب اليوم مع الفريق.

وكانت الفحوصات الأولية قد أوضحت عدم وجود أي إصابات بفيروس كورونا ضمن المجموعة التي سافرت لمواجهة نوريتش، لكن لاحقًا عدة نتائج إيجابية ظهرت بين نجوم الفريق والطاقم الفني.

وتم اخطار رابطة الدوري الإنجليزي بالوضع الحالي في مانشستر يونايتد وبحسب ما ذكرت الصحيفة فالمباراة المقبلة للنادي من الممكن أن يتم تأجيلها.

ويلتقي مانشستر يونايتد بنظيره برينتفورد يوم الثلاثاء في الجولة الـ 17 من الدوري الإنجليزي على ملعب الأخير.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد أن جمع تسع نقاط في آخر ثلاث جولات وقفز في الترتيب.